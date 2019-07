Remiza spectaculoasa si o gafa uriasa de arbitraj in Gaz Metan - Sepsi

Ziare.

Partida a fost marcata de o gafa uriasa de arbitraj, brigada condusa de Andrei Antonie nevalidand un gol clar.Gazdele de la Medias au deschis scorul in minutul 34, atunci cand Chamed a prins un sut de zile mari si a trimis balonul in vinclu, fara sperante pentru Niczuly. In debutul partidei, oaspetii au fost aproape de gol prin Hamed, insa sutul acestuia a lovit transversala.Cea mai controversata faza a partidei s-a petrecut in minutul 55, atunci cand Vasvari a sutat foarte bine din lovitura libera, Plesca a scos balonul in mod clar dupa linia portii, insa arbitrii au lasat jocul sa continue.Golul nu a fost validat, desi reluarile au aratat ca acesta a fost cat se poate de clar, insa Sepsi nu a cedat si a egalat in minutul 67, prin Karanovic, cu o lovitura de cap.Scorul final a fost 1-1 si ambele formatii ardelene raman neinvinse in acest debut de sezon.: Plesca - V. Cretu, Larie, M. Constantin, Velisar - Droppa, N. Rosu - Chamed, D. Olaru, Ely Fernandes - Sg. BusRezerve: Batista - St. Draghici, Pleasca, R. Popa, R. Romeo, Sanoh, P. CosteaAntrenor: Edi Iordanescu: Niczuly - Dimitrov, Barisic, Tincu, Fl. Stefan - Vasvari - Y. Hamed, I. Fulop, Knowles, Andrezlt - CarnatRezerve: Fejer - Velev, Simonovski, Karanovic, Konongo, M. Stefanescu, KilyenAntrenor: Csaba LaszloM.D.