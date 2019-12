Congresul SUA cere sanctionarea firmelor implicate in Nord Stream 2, printre care si compania-mama a Petrom

Ziare.

OMV a cumparat de la statul roman, in 2004, Petrom. Statul roman detine in prezent 20,6% dintre actiunile Petrom.Parlamentarii americani au ajuns luni la un acord de principiu asupra Legii privind Autorizarea Apararii Nationale (National Defense Authorization Act) pentru 2020, care include masuri de sanctionare a companiilor care ajuta Gazprom sa construiasca noul gazoduct catre Germania, anunta Financial Times.Gazprom livreaza gaze naturale Germaniei printr-o serie de conducte amplasate in Marea Baltica, denumite Nord Stream. In 2015, Gazprom si un grup de companii europene, respectiv E.ON, Wintershall, Shell, OMV si Engie, au semnat un acord pentru realizarea proiectului Nord Stream 2, ce presupune constructia a inca doua conducte pe langa cele doua deja existente.Costul total al proiectului este estimat la 9,5 miliarde de euro, iar companiile europene vor suporta jumatate din costuri.Citeste mai multe despre Congresul SUA cere sanctionarea companiilor implicate in Nord Stream 2. Si OMV pe lista pe site-ul Curs de Guvernare