Compania urmeaza sa construiasca si o mica termocentrala pe gaze pentru a asigura functionarea sondelor de exploatare aferente perimetrelor, dar si pentru eventuala comercializare.Astfel, NIS Petrol are cale libera pentru extragerea gazelor naturale din cele doua perimetre.Naftna industrija Srbije (NIS) este controlata de Gazprom Neft, divizia petroliera a gigantului rus de stat Gazprom si are in portofoliu sase perimetre de petrol si gaze in judetele Bihor si Timis.NIS are deja incheiat un contract cu CONPET Ploiesti, pentru transportul pe calea ferata pana la granita cu Serbia a titeiului extras.Citeste mai multe despre Gazprom este gata sa inceapa extractia de gaze in vestul Romaniei, prin NIS Petrol pe Curs de Guvernare.