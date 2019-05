Andrei Radu, gata de transferul carierei: Pustiul roman si-a anuntat plecarea de la Genoa

Ziare.

com

Portarul roman a transmis un mesaj emotionant prin intermediul social media prin care isi anunta plecarea."Am ajuns la Genoa foarte modest, cu dorinta de sacrificiu si am avut norocul sa imi implinesc visul, acela de a juca in Serie A. Am gasit echipa si un stadion fantastice, unde presiunea m-a ajutat cresc si sa ma dezvolt.Astazi ma simt mai puternic, mai bun si meritul apartine antrenorilor care mi-au dat incredere, antrenorului cu portarii, care m-a sustinut si a indurat multe, coechipierilor mei, suporterilor si in mod special familiei, care mi-a fost mereu alaturi", a scris Andrei Radu pe Instagram.Mesajul lui Radu este cu atat mai interesant cu cat el este jucatorul celor de la Genoa si nu poate pleca decat in cazul unui transfer.Foarte probabil romanul va fi rascumparat de Inter Milano si apoi vandut sau trimis sa joace la o alta formatie sub forma de imprumut.M.D.