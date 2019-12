Antrenor nou pentru Andrei Radu la Genoa

Ziare.

Davide Nicola este noul antrenor al genovezilor, el avand misiunea de a salva de la retrogradare echipa.Genoa a inceput sezonul cu Aurelio Andreazzoli pe banca, iar din luna octombrie a fost pregatita de fostul mare international Thiago Motta.Rezultatele au fost insa sub asteptari, astfel ca echipa este ultima in Serie A, cu numai 11 puncte.Andrei Radu a fost titularizat de ambii antrenori ai celor de la Genoa in meciurile oficiale si este de asteptat ca si noul tehnician sa il mentina in primul "11".M.D.