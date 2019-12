Impresarul lui Ionut Radu anunta ca romanul se va intoarce la Inter: "Isi va disputa postul cu Handanovici. Conte il urmareste"

Ziare.

Impresarul romanului, dupa partida de mai sus, a afirmat ca jucatorul de 22 de ani se poate intoarce oricand la Inter si ca ii va face acolo o concurenta serioasa slovenului Samir Handanovici."Ritmul de crestere este in linie cu asteptarile tuturor, dupa acest sezon el va reveni la Inter si isi va disputa postul cu Samir Handanovic. La Genoa, el a crescut si s-a impus ca unul dintre portarii cei mai importanti. A fost cea mai buna alegere, a avut posibilitatea de a creste, chiar cu ceva naivitate cauzata de lipsa initiala de experienta. A fost de multe ori determinant, va fi si in viitor. Antonio Conte il urmareste. Se gandeste si la echipa nationala si spera sa debuteze dupa evolutiile optime de la Under 21. A venit si premiul din Romania, de cel mai bun portar, o recunoastere care ne flateaza. Inter este un mare club, cu un antrenor extraordinar. El pregateste prezentul, dar si viitorul. Si cu Radu este un proiect care se desfasoara de multi ani", au fost declaratiile facute de impresarul lui Radu, italianul Crescenzo Cecere, pentru portalul cunoscut de fotbal Tuttomercatoweb Radu a fost notat cu 5.9 in celebrul cotidian Gazzetta dello Sport dupa esecul cu Sampdoria, esec venit in ultimele 5 minute de joc.Romanul a evoluat in Serie A in acest sezon in 17 meciuri , doar de doua ori pastrand poarta fara gol primit.In acest moment, cota fostului capitan al Romaniei de la Under 21 a crescut la 15 milioane de euro.Genoa e in prezent pe 19 in Italia, penultimul loc, cu doar 11 puncte acumulate.D.A.