Infrangere dura pentru Genoa, dupa ce Ionut Radu a mai primit un super gol in Serie A (Video)

Ziare.

com

Udinese a castigat cu 3-1 in deplasarea de la Genoa, iar in minutul 32 mijlocasul argentinian Rodrigo De Paul a trimis un trasor de la mare distanta, 20-25 de metri, iar mingea s-a dus direct in vinclul lui Radu, imposibil de scos, asa cum puteti urmari in imagini VIDEO pe acest link Era 1-0 la acel moment pentru Genoa, dupa ce Goran Pandev deschisese scorul pentru "grifoni" in minutul 22.Victoria celor de la Udine a venit in ultimele minute, 87 si 94, dupa reusitele semnate de Ken Sema si Kevin Lasagna, ultimul la capatul unei actiuni personale.Udinese acumuleaza 13 puncte si urca doua pozitii, pana pe 12, in Serie A, in timp ce Genoa are mari probleme si in acest sezon cu retrogradarea, fiind acum pe locul 17, primul de deasupra liniei de retrogradare, cu 8 puncte.In legatura cu Udinese, s-a vorbit duminica despre interesul conducerii acestei echipe pentru antrenorul Walter Zenga Ionut Radu a fost capitanul nationalei Romaniei de tineret in aceasta vara, la Europenele Under 21 din Italia.