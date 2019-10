Ionut Radu, criticat dur de fanii lui Genoa, dupa un nou gol incasat in Serie A: "Slab, foarte slab, parca a fost rapit, nu mai e acelasi"

Ziare.

com

Genoa a castigat pana la urma partida cu Brescia, scor 3-1, desi gazdele au fost totusi conduse pana in minutul 66. Tonali a marcat in minutul 34 primul sau gol in Serie A dupa o executie splendida din lovitura libera.Ionut Radu a fost integralist, pentru a noua oara in acest sezon, in poarta celor de la Genoa in meciul cu Brescia. Internationalul roman a primit golul care a marcat si deschiderea de scor in minutul 34, iar imediat dupa reusita lui Sandro Tonali, fanii genovezi au inceput sa scrie pe Twitter , enervati de gafa lui Radu:"Si-a aratat lipsa de reflexe la sutul lui Tonali", sau "Nici macar Nevio Favaro (n.r.: portar la Genoa in anii '80) nu era atat de slab ca Radu", au fost doua postari ale fanilor echipei in rosu si albastru.Au fost si doua interventii insa mai dure asupra portarului roman: "Radu a ratat o interventie. Foarte prost gestionat sutul. Sunt ingrijorat de pozitionarea lui. Slab, foarte slab, sper sa-si revina", a mai sunat o postare a unui alt fan suparat, in timp ce un alt suporter scria, amintindu-si si de alte gafe din acest nou sezon: "Sa-mi spuna cineva ce s-a intamplat cu Radu, parca a fost rapit, nu mai e acelasi".Totusi, Genoa si-a revenit dupa minutul 66, castigand partida dupa golurile reusite de Agudelo (min. 66), Kouame (min. 75) si Goran Pandev (min. 79). De remarcat ca toate cele 3 goluri au fost reusite de rezerve initial, care au intrat pe parcurs in meci.Genovezii sunt pe locul 17, cu doar 8 puncte, avand si acum cea mai slaba defensiva din Serie A, cu 21 de goluri primite, toate de romanul Radu!Echipa tocmai a fost preluata de fostul fotbalist de la Inter sau Barcelona , Thiago Motta.Intr-un singur meci din acest sezon, Radu a avut 0 goluri primite, in partida cu Bologna, scor 0-0. Cea mai mare catastrofa s-a intamplat recent, cu Parma, cand a incasat 5 goluri.Romanul fost portar la Steaua si Dinamo a fost promovat recent de Cosmin Contra la nationala mare a Romaniei, acolo unde insa este rezerva lui Ciprian Tatarusanu D.A.