Ionut Radu face o gafa importanta intr-un meci nebun pierdut de Genoa cu Milan, cu patru eliminari si un penalti ratat in prelungiri (Video)

Meciul a facut parte din etapa cu numarul 7 a Seriei A, iar Ionut Radu, fostul capitan al nationalei de tineret a Romaniei la Europenele din aceasta vara, a fost din nou titular la formatia infiintata in 1893.Genoa a fost cea care a deschis scorul prin danezul Lasse Schone, gol in minutul 41, dar in prelungirile primei reprize, centralul i-a dat rosu lui Saponara de la Genoa, jucator aflat pe banca de rezerve insa, pentru comportament nesportiv.Golul egalarii ii apartine in exclusivitate din pacate lui Ionut Radu. Acesta a venit in minutul 51 prin Theo Hernandez.Internationalul roman nu si-a tinut coltul scurt la sutul din unghi al francezului si mingea a trecut printre el si bara. E drept ca romanul se poate consola ca si Pepe Reina, portarul lui Milan, a "comis-o" la golul lui Genoa, scapand efectiv mingea in poarta dupa lovitura libera executata de Schone.In minutul 57, Biraschi a vazut rosu direct pentru hent in careu, iar Kessie a executat penaltiul si a stabilit scorul final, 2-1.Totusi, Milanul nu a scapat de emotii pana la final, mai intai Calabria fiind eliminat pentru cumul de cartonase galbene in minutul 79. Genoa putea egala in minutul 93 cand a primit un penalti, dar acelasi Schone a ratat de data aceasta, Reina ghicind coltul si plecand la timp in partea sa dreapta.Meciul s-a incheiat cu eliminarea lui Castillejo de pe banca Milanului, pentru proteste.Formatia "rossonera" urca pe 11 in Italia cu 9 puncte, dupa ce a rupt seria de 3 esecuri la rand, in timp ce trupa lui Radu e penultima in Serie A, cu doar 5 puncte la activ.Toate fazele VIDEO din aceasta partida le puteti urmari pe acest link