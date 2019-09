Ionut Radu, ghinion teribil in Serie A! A pierdut in ultima secunda cu Atalanta, dupa un meci cu multe parade de senzatie (Video)

Ziare.

La 21 de ani, Radu e titular incontestabil la Genoa in acest debut de sezon in Serie A, el bifand prima infrangere, o infrangere foarte dureroasa, venita in ultimele secunde ale prelungirilor.Primul gol a venit pentru Atalanta dupa ce Luis Muriel l-a invins pe Radu din penalti, in minutul 64. Genoa a egalat in extremis in minutul 91 prin Domenico Criscito, tot din penalti, dar in minutul 95, ghinionul a cazut pentru Radu, care mai avusese 2-3 parade foarte bune la ocaziile oaspetilor.Duvan Zapata a marcat atunci un gol incredibil, dupa un sut cu mare efect, mingea ducandu-se sub bara. Radu a atins balonul, dar nu a putut impiedica golul.Radu a fost titular si integralist pentru Genoa in toate cele 3 partide din acest sezon.E prima infrangere a Genoei din actuala stagiune, dupa un egal nebun cu AS Roma (3-3) si o victorie cu Fiorentina , scor 2-1.Pe linkul de mai jos puteti urmari imagini VIDEO cu paradele realizate de roman in aceasta partida.Atalanta a terminat sezonul trecut pe locul 4 in Italia si va evolua in grupele UEFA Champions League.