Ionut Radu, portarul lui Genoa, prima reactie dupa un meci in care fanii l-au criticat vehement

Radu a fost eroul negativ pentru echipa sa cu o gafa in minutul 34, la golul de 0-1, dupa lovitura libera directa executata de Tonali. Un gol care a produs un val de reactii negative de la fanii echipei in rosu si albastru:"Stiam ca ne asteapta un meci dificil si am fost dezamagiti la finalul primei reprize, dar ne-am spus ca trebuie sa luptam pana la final pentru a reveni si asa am facut. Venim dupa o perioada dificila si stiam ca trebuie sa schimbam ceva. In repriza a doua, am intrat pe teren cu incredere si am dovedit ca avem o inima mare. De asta ai nevoie pentru a juca in tricoul lui Genoa", a declarat Andrei Radu, dupa finalul partidei, conform televiziunii TelekomSport El s-a referit si la numirea noului antrenor Thiago Motta, care s-a aflat la debut in partida cu Brescia, acesta fiind un fost jucator important la Inter sau PSG : "Mereu ne cere sa avem incredere pe teren. Am muncit mult, dar nu voi dezvalui ce am pus in practica. Nu vreau sa le dau indicatii adversarilor".In minutul 87, Radu a primit un cartonas galben in meciul de mai sus.Genoa e abia pe locul 17 in Italia, cu doar 8 puncte acumulate pana acum.Ionut Radu a fost capitanul nationalei Romaniei de tineret care a participat in vara la Campionatele Europene, echipa noastra ajungand pana in semifinale.D.A.