Paradele lui Ionut Radu au salvat-o pe Genoa in deplasarea de la Napoli din Serie A (Video)

Genoa a remizat in deplasarea de la Napoli , scor 0-0, insa acest lucru a fost posibil doar datorita lui Radu si a paradelor sale uluitoare. Romanul a facut un meci excelent in poarta echipei sale in deplasarea grea de pe "San Paolo".O prima parada a venit pentru roman la ocazia lui Mertens din minutul 53, sut de la distanta scos cu greu in lateral de fostul goal-keeper de la Steaua si Dinamo . Apoi, cu 5 minute inainte de final, Radu a respins miraculos o minge venita de la lovitura de cap a lui Elmas. Genoa a avut si ea sansa ei pe final, dar Koulibaly l-a blocat pe Pinamonti, iar Napoli - Genoa s-a incheiat 0 la 0.Este al doilea meci din sezon pentru Radu fara gol primit, dupa cel cu Bologna.Genoa e pe 17 in Serie A, primul loc deasupra liniei de retrogradare, cu 9 puncte la activ, in timp ce Napoli e abia pe 7, cu 19 puncte.Ionut Radu, fost capitan in aceasta vara al nationalei Romaniei de tineret la Europenele din Italia, a fost cumparat de Genoa de la Inter.In alta partida disputata sambata in Italia, Inter a dispus de Verona cu 2-1 si a urcat pe primul loc. Duminica seara va avea loc marele derbi dintre Juventus si AC Milan , de la 21.45.Paradele de mai sus ale lui Radu in partida cu Napoli pot fi urmarite in imagini VIDEO pe acest link