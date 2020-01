Radu, titular din nou pentru Genoa: Gafa importanta a romanului

Ziare.

Titular indiscutabil in prima parte a sezonului, Radu a fost trimis pe banca la prima partida din Serie A a anului de noul antrenor al celor de la Genoa, gest ce a provocat o mica furtuna la clubul italian.Radu a revenit intre buturi la duelul cu Torino, din Cupa, insa nu a avut o evolutie atat de buna.Internationalul de tineret a primit un gol incredibil, fiind invins de Favilli cu un sut destul de slab, pe coltul scurt.Genoa a fost eliminata din Cupa la penaltiuri, acolo unde Radu nu a reusit sa apere niciuna dintre cele cinci lovituri de la 11 metri.Astfel, ramane de vazut daca portarul roman va mai continua la echipa in acest an sau daca isi va cauta o alta formatie care sa ii asigure postul de titular.Andrei Radu este un jucator aflat sub contract cu Inter Milano , el fiind doar imprumutat la Genoa.M.D.