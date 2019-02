Sotia lui Mircea Geoana a ajuns la spital dupa un accident de masina

Ziare.

Aceleasi surse au sustinut pentru Agrepres ca nu sotia lui Mirea Geoana ar fi provocat accidentul.Potrivit biroului de presa al Brigazii Rutiere, trei vehicule au intrat in carambol, cauza fiind nepastrarea distantei regulamentare in timpul deplasarii. Doi dintre conducatorii auto s-au prezentat la Biroul Accidente Usoare, in timp ce al treilea s-a dus la spital pentru ingrijiri medicale.Politia precizeaza ca, din cauza faptului ca unul dintre cei implicati a necesitat ingrijiri medicale, incadrarea accidentului s-a schimbat din tamponare in accident cu victima.Potrivit sursei citate, un echipaj al Brigazii Rutiere s-a deplasat la spital pentru declaratii.Mihaela Geoana a fost presedintele Societatii Nationale de Cruce Rosie din Romania, in perioada 2007-2015.