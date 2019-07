Reactii pe scena politica, dupa numirea lui Geoana la NATO

I congratulate my colleague&friend @Mircea_Geoana for his appointment as @NATO Deputy Secretary General. I am confident that, as always, he will do his best to improve our common security&defense. Mult succes, Mircea! 🇷🇴🇷🇴🇷🇴 - George Ciamba (@geociamba) July 17, 2019

Ziare.

com

Presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, a comentat ca numirea lui Geoana in aceasta pozitie este o reusita pentru tara noastra."Anuntul secretarului general al NATO cu privire la numirea lui Mircea Geoana reprezinta o reusita pentru Romania. Desemnarea unui roman in functia de secretar general adjunct al NATO demonstreaza rolul pe care tara noastra il are in configuratia aliantei, de aliat-cheie, mai ales in Europa.Am incredere ca Mircea Geoana va contribui, din aceasta functie, la consolidarea rolului Romaniei in NATO. Dincolo de diferentele noastre de viziune asupra politicii pe care le-am avut de-a lungul timpului, ma bucur pentru Mircea Geoana si ii urez succes! L-am incurajat pe Mircea Geoana inca de acum cateva luni de cand mi-a spus despre proiectul lui si cred ca e omul potrivit la locul potrivit!", a notat liderul ALDE pe Facebook.La randul sau, ministrul Afacerilor Europene, George Ciamba, a scris pe contul sau de Twitter ca il felicita pe Mircea Geoana pentru obtinerea postului si i-a urat mult succes.Eugen Tomac, presedintele PMP, a reactionat si el la aceasta veste. El a punctat ca e buna numirea lui Geoana in aceasta pozitie-cheie, chiar daca "provine din PSD"."Este o veste buna pentru Romania, domnul Geoana este un proamerican convins chiar daca provine din PSD. Pentru noi ca tara este un semnal bun si nu-mi ramane decat sa-i urez succes!", a declarat Eugen Tomac, pentru Mediafax.Jens Stoltenberg, secretarul general al NATO, a anuntat miercuri ca il numeste pe Mircea Geoana in functia de secretar general adjunct al Aliantei.Este cea mai inalta pozitie ocupata de un roman intr-o organizatie internationala.Geoana va prelua acest post incepand cu mijlocul lunii octombrie, potrivit anuntului oficial publicat miercuri pe site-ul NATO.A.D.