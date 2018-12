Fostul presedinte american George H.W. Bush a murit

Ziare.

com

Decesul sau a fost anuntat printr-un mesaj postat pe Twitter de purtatorul sau de cuvant, Jim McGrath. Cauza mortii nu a fost inca facuta publica.In anul 2012, acesta a anuntat ca sufera de o forma a bolii Parkinson. Sotia fostului presedinte republican, Barbara Bush, a murit pe 17 aprilie anul acesta.Inainte de a fi ales in functia de presedinte, George H.W. Bush a fost pilot in Marina americana, decorat pentru serviciile sale, a indeplinit functia de congressman, a fost un delegat la Natiunilor Unite, presedinte al Partidului Republican, reprezentant la Beijing si director al CIA.Absolvent al Universitatii Yale, George H.W. Bush si-a inceput cariera in politica in functia de presedinte al filialei Partidului Republican in Comitatul Harris, Texas.Mandatul sau in functia de presedinte al Statelor Unite a inceput la data de 20 ianuarie 1989.In anul 1990, acesta a proclamat o "noua ordine mondiala", libera de "amenintarea terorii, cu un simt puternic al justitiei si mai sigura in cautarea pacii - o lume in care natiunile impart responsabilitatea pentru libertate si justitie".In urma invadarii Kuweitul in anul 1990, George H.W. Bush a format o coalitie de 30 de natiuni, sustinuta de NATO, care a luptat impotriva fortelor Irakului.