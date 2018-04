A murit Barbara Bush. A fost unica in istoria SUA

Ziare.

Fosta prima doamna a SUA a fost spitalizata de mai multe ori in ultima perioada, iar in urma cu trei zile a refuzat sa mai urmeze vreun tratament medical, in afara regimului paliativ, in pofida deteriorarii starii sale de sanatate, informeaza CNN."Draga mea mama a decedat la varsta de 92 de ani. Familia mea este trista, insa, suntem cu sufletele impacate, deoarece stim ca asa este si sufletul ei. Barbara Bush a fost o prima doamna fabuloasa si o femeie care a adus iubire pentru milioane de oameni", a transmis George Bush jr.Barbara Pierce s-a nascut in iunie 1925 in statul New York. Ea l-a intalnit pe George H. W. Bush la 16 ani, iar peste trei ani cei doi s-au casatorit. Au avut impreuna sase copii, printre care George W. Bush, presedinte al SUA intre 2001 si 2009, si Jeb Bush, guvernator de Florida intre 1999 si 2007 si candidat la alegerile primare republicane pentru Casa Alba in 2016.Barbara Bush a fost singura femeie din istoria SUA care si-a vazut atat sotul, cat si fiul, in functia de presedinte al Statelor Unite.