George HW Bush va fi inmormantat in Texas, alaturi de sotia sa. Trump a declarat doliu national pe 5 decembrie

Oficialitatile americane au publicat sambata seara programul funeraliilor lui George HW Bush (94 de ani), care a decedat vineri la locuinta lui din Texas.Este vorba de o ceremonie de sosire care implica atat Camera Reprezentantilor, cat si Senatul si care va avea loc luni, la Capitoliu. Trupul lui Bush va sta in sala rotunda pana miercuri dimineata, iar publicul isi poate lua ramas bun de la cel de-al 41-lea presedinte al SUA, potrivit CNN. Familia si prietenii se vor aduna miercuri la Catedrala Nationala din Washington DC, pentru un serviciu memorial.Casa Alba a anuntat ca Donald Trump a decretat o zi de doliu national miercuri, 5 decembrie, si ca va asista la funeralii. In ciuda relatiilor tensionate de ani buni dintre familiile Bush si Trump, presedintele american l-a laudat pe Bush senior pentru faptul ca a fost un veteran al celui de-Al Doilea Razboi Mondial.De asemenea, Casa Alba a emis o proclamatie prezidentiala prin care a ordonat ca steagul american sa fie coborat in berna la Casa Alba si la toate cladirile publice, posturile militare, ambasadele SUA, precum si consulatele din intreaga lume, timp de 30 de zile.Sicriul lui HW Bush va fi depus apoi la biserica episcopala Sf. Martin din Houston. Un al doilea serviciu memorial pentru Bush se va desfasura joi la biserica episcopala din Sf. Martin.Sicriul va fi apoi preluat de o procesiune catre Biblioteca Prezidentiala George HW Bush din Colegiul Station - Texas, unde va fi inmormantat. Urmeaza apoi doua ceremonii la Universitatea Texas A & M si la Biblioteca si Muzeul prezidential George Bush.Atat sotia lui Bush, Barbara, fosta prima doamna care a murit in aprilie, si fiica lor Robin, care a murit de copil de leucemie, se odihnesc in cimitirul fundatiei.In locul florilor, familia Bush a cerut sa se faca donatii la Scoala de guvernare si serviciu public George Bush de la Universitatea Texas A & M.De asemenea, un site omagial pentru Bush a fost infiintat , aici fiind postate detaliile privind ceremoniile funerare.