George W. Bush le duce pizza agentilor sai de securitate, care nu sunt platiti de 30 de zile

"Este timpul ca liderii de ambele parti sa puna politica deoparte, sa vina impreuna si sa puna capat acestei inchideri (suspendarea activitatii Guvernului-n.red.) ",a scris Bush, pe Instagram. "Eu si Laura Bush suntem recunoscatori personalului Serviciului Secret si miilor de angajati federali care muncesc din greu pentru tara noastra fara sa ia salariu", mai scrie George W. Bush.Blocajul bugetar afecteaza de 30 de zile serviciile federale. Postarea lui George W Bush a fost facuta in cea de-a 28 zi de cand activitatea Guvernului a fost supendata, iar in viitorul apropiat nu se vede niciun semn de consens, dialogul intre presedintele Donald Trump si liderii democrati ai Congresului fiind in continuare blocat.Aproximativ 800.000 de angajati federali americani sunt acasa sau lucreaza fara plata in timpul blocajului politic generat de finantarea zidului de la frontiera cu Mexicul ceruta de presedintele Trump.Agentii Serviciului Secret, insarcinati cu protejarea actualilor si fostilor presedinti si a familiilor acestora, au ramas la datorie de-a lungul suspendarii activitatii Guvernului, dar stresul de a lucra fara plata i-ar fi afectat pe multi dintre ei, potrivit CNN. Serviciul Secret utilizeaza 7.222 de persoane, dintre care aproape 6.000 lucreaza fara plata.