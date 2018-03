Ce spune ministrul Culturii despre institutia pe care o conduce: Este poate cea mai aculturala institutie pe care am intalnit-o

Ziare.

com

"Asta e problema, pentru ca eu am crezut ca intru intr-o institutie... Ministerul Culturii este o institutie de cultura. Nu!. Asta inseamna ca, daca intrati in Ministerul Culturii, nu e nici macar un tablou pe pereti. Daca intri in Ministerul Culturii descoperi ca organigrama nu are directiile de linie. Exista ministrul Culturii izolat undeva, acolo, dupa care urmeaza acele directii suport - economica, de exemplu -, dar nu exista Directia muzeu-patrimoniu, Directia artele spectacolului, care sa coordoneze o strategie si in subordinea lor sa existe teatrele nationale, operele s.a.m.d.", a afirmat Ivascu joi seara la TVR1.El sustine ca a observat in minister cand a intrat prima data "un soi de lipsa de entuziasm, adica acel lucru care te duce catre creativitate"."Stiti, cand vine un ministru, toata lumea spune: 'Nu-i nimic, la cati ministri am schimbat noi... Nu-i nimic. Si atunci le-am spus care e pilula mea de sanatate in fiecare dimineata, pentru ca stiu ca mandatul meu este limitat. Ma gandesc ca atunci cand ma voi intoarce in breasla, pentru ca, evident, acolo ma voi intoarce, macar sa spuna 'a facut ceva sau macar a incercat'. (...) Nu ma gandesc la un mandat , la un fotoliu, pentru ca un fotoliu te face sa te imburghezesti si sa-ti placa mai mult sa faci poze, decat sa faci treaba. (...) Pe mine m-a interesat pana la urma destinul asta al Culturii", a adaugat Ivascu.Ministrul Culturii a declarat ca "provocarea" sa cea mare in acest an este sarbatoarea Centenarul Marii Uniri si ca a ramas "paralizat" cand a vazut ce idei erau incluse in proiectul initial."Aceasta mare sarbatoare era de fapt o imparteala in 2.042 de idei de proiect. (...) Era oOamenii, saracii, au pus acolo ceea ce credeau ca e mai reprezentativ pentru ei. Exemple despre ceea ce am gasit: trebuia sa editez o carte despre bolile cele mai frecvente din ultimii 100 de ani (...), reabilitare, reparatii drumuri si cai de acces (...), turneu de fotbal la care vor participa echipe din judet. Unele din cele 2.042. Le-am scos pe cele care in momentul acela m-au paralizat. (...) In primul rand trebuie pus stop acestor serbari care nu se constituie intr-o mare sarbatoare", a apreciat Ivascu.El a precizat ca Centenarul nu se va termina in 31 decembrie 2018, iar actiunile aferente acestuia se vor desfasura pe parcursul mai multor ani.