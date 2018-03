Invitat de 4 ori, ministrul Culturii refuza sa mearga in Parlament sa vorbeasca de Centenar. Gigel Stirbu ii cere demisia

Ziare.

Gigel Stirbu spune ca a corespondat cu ministrul, ca l-a invitat in mai multe randuri la comisie si ca ministrul a confirmat pentru marti.In locul ministrului, la audieri a venit secretarul de stat Gheorghe Popa, care a fost insarcinat sa anunte comisia ca George Ivascu nu mai vine, spre nemultumirea lui Stirbu si a altor membri ai comisiei.George Ivascu a fost chemat in Parlament pentru a discuta despre manifestarile, actiunile si proiectele de aniversare a Centenarului Romaniei si a Primului Razboi Mondial, promovate si desfasurate de catre Ministerul Culturii.Articolul 55 din regulamentul Camerei Deputatilor arata ca ministrii trebuie invitati cu cel putin 24 de ore inainte. ""."Am tot discutat despre aceasta invitatie. Sambata, am fost sunat de Ivascu pentru o invitatie la o sedinta a Comitetului interministerial pentru Centenar, i-am spus ca am sedinta in ziua respectiva si ca vom discuta astazi. Mi-a spus da, sigur. Acum am fost anuntat de domnul Popa ca nu va veni", a precizat Stirbu.Acesta sustine ca nu a primit nicio nota scrisa in acest sens."Comisia a trimis catre minister un numar de patru invitatii scrise. Pe 6 februarie, il invitam sa vina la inceputul lunii martie sa discutam despre tot ce s-a intamplat pana acum cu si in departamentul Centenar. L-am rugat sa stabilim o data. Nu am primit nimic. Am revenit pe data de 14 februarie, cand i-am solicitat sa hotarasca domnia sa daca poate veni in fata comisiei pe 6 martie sau pe 13 martie.Nu am primit niciun raspuns nici la asta. Pe 27 februarie, i-am trimis o noua adresa domnului ministru in care il invitam astazi, 13 martie, la aceasta ora, sa vina la Comisia pentru Cultura din Camera, iar ultima pe care i-am trimis-o a fost ieri, la ora 11:20, cu cel putin 24 de ore inainte, rugandu-l ca astazi, la ora 12:00, sa fie prezent in fata comisiei.Ieri am fost sunat de unul dintre secretarii de stat care m-a asigurat ca va fi aici", a adaugat Stirbu."Voi solicita un punct de vedere oficial din partea acestui domn care demonstreaza cat de mult respect arata acestei comisii. Sunt la al treilea mandat si nu mi s-a mai intamplat. Nu imi amintesc sa fi fost vreun ministru care sa se fi comportat asa. Au fost ministrii care s-au scuzat in scris si am reprogramat", a relatat Stirbu."Nu sunt in masura sa raspund, nu cunosc agenda ministrului. Am fost informat cand ma aflam pe drum ca domnia sa nu va fi prezent", a fost replica secretarului de stat Gheorghe Popa.Desi nu este memmbru PSD, George Ivascu a participat, totusi, sambata, la congresul partidului.Amintim ca, saptamana trecuta, George Ivascu a dispus revocarea secretarului de stat Paul Cotirlet, coordonator al departamentului care organizeaza Centenarul , pentru lipsa unui concept unitar si a unor obiective coerente.