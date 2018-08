Ministrul Culturii si-a facut, si el, bilantul: A alocat deja 100 de milioane de lei pentru proiecte de Centenar

Ziare.

Intr-un discurs ermetic, pentru ca nu a acceptat intrebari de la jurnalisti, ministrul a anuntat ca au fost alocati toti banii - 100 de milione de lei - pentru proiectele de Centenar.Ministrul Culturii a vorbit despre atentia pe care Guvernul Dancila o acorda culturii, mai ales in anul Centenarului Marii Uniri, inainte de a anunta ca 529 de proiecte care sa vizeze tocmai aceasta sarbatoare au primit finantare de la minister."In prezent, situatia proiectelor pentru aniversarea Centenarului este urmatoarea: total proiecte 529, valoare totala 100 de milioane de lei, reprezentand 100% din valoarea totala alocata, defalcate pe cele doua categorii: 362 de proiecte propuse de autoritatile locale, a caror valoare este de 50 de milioane de lei, si 167 de proiecte propuse de ministere si institutii centrale, cu valoare de 50 de milioane de lei", a explicat Ivascu.In perioada 18 mai - 18 iunie, a mai spus ministrul, a avut loc sesiunea de depunere de proiecte din partea ONG-urilor. Au fost depuse 232 de proiecte, care urmeaza sa fie analizate si supuse aprobarii pana la finalul lunii august.In toata aceasta saptamana, mai multi ministri si-au facut, in fata presei, bilantul de activitate. Unii, mai curajosi si mai disponibili, au acceptat si sa raspunda la intrebari din partea presei, cum e firesc, dar altii s-au limitat la a citi de pe foaie, eventual sustinuti de un PPT.E adevarat, insa, ca nu toti ministrii au iesit nesifonati , daca au acceptat o conferinta de presa adecvata, in care presa sa si intrebe, nu doar sa noteze.