George Maior e audiat in Comisia de control SRI, dupa ce Dragnea si Tariceanu au cerut sa fie rechemat in tara

Audierea a nascut si scandal in comisia parlamentara. Deputatul USR, Lucian Stanciu-Viziteu, spune ca va face plangere impotriva lui Claudiu Manda, pe care il acuza de incalcarea regulamentului comisiei."Ca si in trecut, membrii comisiei de control a SRI au aflat din presa despre faptul ca marti il vor audia pe ambasadorul Romaniei la Washington, domnul George Maior, intr-o speta care nu are nicio legatura cu atributiile comisiei. Pur si simplu domnul Manda vrea sa il audieze pe Maior pentru comentariul facut de acesta despre scrisoarea trimisa de avocatul american Rudolf Giuliani", arata deputatul USR.Lucian Stanciu-Viziteu mai spune ca un astfel de subiect nu intra in atributiile forului.Cu toate acestea, la momentul convocarii, Manda sustinea ca audierea nu are loc in contextul controversatei scrisori , ci pentru noi lamuriri cu privire la relatia cu Horia Georgescu, fostul sef al ANI.Ambasadorul Romaniei in SUA este audiat pentru a doua oara in comisia parlamentara de control a SRI, dupa discutiile de peste 6 ore din luna februarie atunci cand a fost solicitat sa dea detalii despre activitatea Serviciului Roman de Informatii din vremea mandatului sau.Chemarea vine ca urmare a reactiei ambasadorului Romaniei in SUA la scrisoarea lui Rudolph Giuliani, avocatul lui Donald Trump, fost procuror federal si fost primar al New York. Acesta s-a adresat presedintelui Klaus Iohannis si altor oficiali romani carora le-a cerut verificarea protocoalelor PG-SRI si stoparea presiunilor asupra judecatorilor. George Maior este nominalizat de Giuliani ca fiind unul dintre semnatarii protocoalelor care au permis abuzuri in Romania."Un personaj spumos si extrem de combativ in discutiile din Statele Unite, nu stiu daca mai e avocatul lui Donald Trump. In orice caz, ea (scrisoarea-n.r.) este expresia unui lobby, initiat de anumite forte care sunt interesate de apararea unor personaje de la noi care au avut probleme cu justitia, asta va spun clar" a fost replica lui Maior.Presedintele PSD Liviu Dragnea a declarat sambata, dupa sedinta social democratilor, ca i s-a cerut premierului ca ministrul de Externe, Teodor Melescanu, sa porneasca procedura de rechemare in tara a ambasadorului Romaniei in SUA, George Maior.Si Calin Popescu Tariceanu a declarat luni ca George Maior nu mai poate reprezenta Romania in plan extern."Atata vreme cat intra in aceste jocuri si angreneaza Romania, mi se pare ca el nu mai poate sa reprezinte Romania in capitala SUA, pentru ca este inadmisibil ca un ambasador sa se ralieze adversarilor presedintelui care reprezinta puterea legitima aleasa de cetatenii americani. Asemenea comportamente ies din regulile diplomatiei", a spus Tariceanu.