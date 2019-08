Viorica Dancila explica de ce nu a solicitat rechemarea lui George Maior

Ziare.

"Nu am primit nicio solicitare de retragere din partea domnului Melescanu. O semnam si o trimiteam la Cotroceni, daca primeam aceasta solicitare. O sa vorbesc cu doamna ministru Ramona Manescu. Nu am primit niciun document pentru rechemarea lui George Maior. A fost o decizie politica la momentul acela, dar acea hartie care trebuia trimisa la Cotroceni nu a venit", a afirmat Viorica Dancila, intr-o conferinta de presa, joi, in judetul Arges.George Maior este ambasadorul Romaniei in Statele Unite din iunie 2015 si a fost sef al SRI in perioada 2006-2015. Recent a fost implicat intr-un scandal cu privire la rechemarea sa in tara, dupa un raport defavorabil al Comisiei de parlamentare de control SRI.Raportul Comisiei de control SRI, de la jumatatea lunii aprilie 219, privind colaborarea dintre SRI si ANI arata ca faptele fostului sef al Serviciului, George Maior, "se circumscriu unor actiuni de politie politica, menite sa afecteze grav procese democratice, pentru a obtine influenta politica nelegitima".