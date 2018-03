George Maior a spus Comisiei SRI ca nu s-a implicat in formarea vreunui guvern

Manda ii da replica colegului de la USR

"Pot sa va spun doar ca l-am intrebat pe domnul Maior daca s-a implicat vreodata in constituirea vreunui guvern si a spus ca nu, respinge aceasta declaratie. Sigur ca de aici incolo ramana sa vedem daca ne-a mintit domnul Maior sau cum or sta lucrurile", a spus Manda, intrebat daca se impune o sedinta de urgenta a comisiei privind dezvaluirile lui Liviu Dragnea si ale lui Victor Ponta.Manda a vazut declaratiile lui Liviu Dragnea din seara precedenta, insa il asteapta la comisie pentru a le spune intr-un cadru oficial."O sa fie invitat la comisie si atunci o sa discutam detaliile", a spus presedintele Comisiei SRI.Intrebat daca il va mai chema la audieri pe George Maior, Manda a spus ca ramane sa vada ce lucruri mai apar la Comisie, iar daca vor mai fi chestiuni de lamurit cu acesta, le vor lamuri."Daca sunt elemente in legatura cu activitatea serviciului, sigur ca putem sa discutam si despre aceste invitatii, despre domnul Ponta am mai vorbit acest lucru. Daca au legatura cu SRI si au lamuriri si precizari, ii vom invita", a spus Manda, referitor la invitarea lui Victor Ponta si Crin Antonescu la Comisia SRI.Victor Ponta a sustinut, pe Facebook, ca Liviu Dragnea si-ar fi dorit sa fie ministru de Interne in guvernul USL, cerandu-i in acest sens sprijin lui George Maior, la acel moment sef al SRI.Reactia vine dupa ce Dragnea a declarat ca Ponta a primit lista cu membrii Executivului de la Maior.Totodata, presedintele Comisiei de Control SRI a declarat, referitor la afirmatiile colegului sau, Lucian Stanciu Viziteu , privind politicienii care mergeau voluntar sa dea informatii SRI, ca era vorba despre relatii institutionale si "atat a inteles Viziteu"."Domnul Coldea a spus ca relatia domniei sale si a sefului SRI in contextul in care se intalnea cu oamenii din zona politica de foarte multe ori, inclusiv cu domnul director si cu domnul Maior erau asa - vorbea de beneficiari legali care erau din zona politica - in speta, de la presedintele Romaniei, prim-ministrul, ministri si alte categorii de oameni care sunt beneficiari legali.Doi - erau parteneri ai SRI, si se referea la sefii institutiilor cu care existau protocoale de colaborare si trei - existau si alti politicieni care solicitau sa aiba intrevederi cu conducerea SRI pe diferite teme. De aici incolo, ca a inteles domnul Viziteu ca nu stiu cine era informator este o chestiune care doar", a spus Manda.Intrebat de ce solicitau acestia sa se vada cu oamenii SRI, Manda a raspuns ca, potrivit spuselor lui Coldea, aceste intalniri erau pe subiecte care tineau de activitatea SRI."Nu a detaliat foarte mult, nu era un lucru pe care sa-l consideram ca are vreo legatura cu vreo incalcare a legii si nu era un subiect pe care l-am detaliat mai mult decat atat. Despre politicieni a fost subiectul", a sustinut Manda.Deputatul USR Lucian Stanciu Viziteu a sustinut, miercuri, ca, dupa afirmatiile lui Florian Coldea in care spunea ca au existat politicieni care se ofereau voluntar sa dea informatii SRI, l-a intrebat daca Liviu Dragnea se afla printre acestia, Coldea spunand: "nici nu confirm, nici nu infirm".Dupa audiere, el a spus ca a reusit sa atinga toate subiectele care se aflau pe agenda comisiei, dintre care unele au fost vehiculate in spatiul public."In acest sens, pentru aprofundarea unora (subiecte - n.red.), mi-am rezervat dreptul - cu care membrii comisiei au fost de acord - de a reveni in fata comisiei cu noi detalii care ar putea fi de interes", a declarat Florian Coldea.