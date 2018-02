George Maior, audiat la Comisia de Control SRI: Ca director al Serviciului, mi-am facut bine treaba

Ziare.

"Consider ca mi-am facut foarte bine datoria in functia de dirctor al SRI, serviciul a ajuns una dintre cele mai respectate institutii in comunitatea de servicii si infromatii occidentala si nu numai. Consider ca intotdeauna am actionat in spiritul legalitatii", a spus George Maior.Maior a comentat, succint, si nota secreta transmisa de SRI la care a facut referire fostul presedinte al Agentiei Nationale de Integritate (ANI), Horia Georgescu, in care erau vizate mai multe persoane, printre care Klaus Iohannis, atunci primar al Sibiului."Aceea nu este o acuzatie, SRI transmite informatii, nu transmite directorului informatii. Am venit de buna credinta sa raspund la toate intrebarile Comisiei", a explicat Maior.Presedintele Comisiei SRI, Claudiu Manda, a anuntat, in 2 februarie, dupa intalnirea pe care a avut-o cu Maior, ca acesta va fi audiat in comisie pe 27 februarie si ca fostul sef al SRI a spus ca va aduce "".Senatorul PSD spunea ca discutia de atunci a fost bazata pe subiecte aparute deja in spatiul public si nu s-a discutat "in detaliu niciun fel de subiect"."A fost o discutie de o ora, stia, cred, in mare parte, care sunt subiectele, pentru ca subiectele au aparut in spatiul public (...) Am spus ca vom discuta si vom aborda subiectele pe care le-am avut aduse in atentia Comisiei de cei care au venit la Comisie, subiecte care sunt inclusiv in spatiul public.Din punctul meu de vedere, ce a aparut in spatiul public le stia destul de bine sau in mare parte, stie la ce sa se astepte sau sa raspunda, nu am discutat in detaliu niciun fel de subiect, nu am trecut in revista vreun subiect, pentru ca eu cred ca aceste lucruri trebuie sa le facem in cadrul Comisiei", a mai spus Manda.Intrebat daca George Maior va fi audiat de mai multe ori, presedintele Comisiei SRI a spus ca acest lucru se va decide doar daca este nevoie."Daca pe parcurs o sa mai avem lucruri de lamurit, sigur ca putem sa discutam la momentul audierii partea procedurala daca e nevoie sa fie invitat si cu alte ocazii, dar nu cred, sau daca putem sa-i adresam intrebari la care poate sa raspunda prin corespondenta (...) A spus ca va face si un material pe care sa-l prezinte comisiei, asa cum a fost domnia sa si a vazut serviciul toata perioada de cand a ajuns si pana a plecat.Probabil ca o sa intre si mai multe detalii, o chestiune pe care o sa o vedem si noi (...) Nu am dezvoltat discutii sa inventariem spetele, a fost o discutie absolut normala. Ne-am axat pe partea aceasta de proceduri administrative privind venirea domniei sale, calendarul activitatii domniei sale la Washington", a precizat presedintele Comisiei SRI.Intrebat daca in cadrul intalnirii au discutat si despre informatiile potrivit carora George Maior si Florian Coldea au avut intalniri informale, Claudiu Manda a spus ca nu, dar aceste informatii sunt in atentia Comisiei SRI."Nu a prezentat niciun material, nu am detaliat niciun subiect. Discutia dintre intalnirile informale este in atentia Comisiei. E un lucru pe care il lamurim la Comisie, nu aveam cum sa lamurim noi in discutia dintre presedintele Comisiei si fostul director al serviciului.Ce are de spus si ce avem de lamurit o sa o faca si trebuie sa o faca in contextul discutiei de la Comisie", a afirmat acesta. George Maior a fost audiat in vara anului trecut in comisia pentru alegerile prezidentiale din 2009 . El le-a spus parlamentarilor ca nu doreste sa raspunda la intrebarile privind prezenta sa in casa lui Gabriel Oprea, in noaptea turului al doilea al alegerilor, pentru ca nu doreste sa amestece viata privata cu cea publica si ca SRI si-a indeplinit ireprosabil sarcinile.