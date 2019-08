George Maior este audiat la Sectia Speciala in dosarul lui Kovesi

Ziare.

La sosirea la Sectia speciala, George Maior a declarat ca "SRI si-a facut datoria exemplar".El a spus ca s-a prezentat acum la Sectia Speciala pentru ca pana acum nu a putut din motive obiective.In acest dosar, fosta sefa a DNA Laura Codruta Kovesi este cercetata penal pentru abuz in serviciu, luare de mita si marturie mincinoasa. Ea a fost plasata sub control judiciar de catre Sectia de Investigare a Infractiunilor din Justitie, dar Inalta Curte de Casatie si Justitie a revocat masura.Dosarul a fost deschis in decembrie 2018, in urma unei sesizari depuse de fostul deputat Sebastian Ghita . Acesta a fugit in Serbia, dupa ce a fost trimis in judecata in mai multe dosare de coruptie.Ghita sustine ca, in anul 2011, Kovesi i-a cerut sa achite 200.000 de euro pentru aducerea in tara cu un avion a fostului director al FNI Nicolae Popa, pe numele caruia exista un mandat international de arestare.Politia Romana a transmis, in decembrie 2018, ca a achitat unei firme de transport aerian peste 234.000 de lei pentru aducerea in tara din Indonezia a fostului director al FNI.