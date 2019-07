George Puscas, la mare cautare: Presa din Italia dezvaluie formatiile care il vor pe atacantul roman

Ziare.

com

Revenit la Inter dupa falimentul lui Palermo, atacantul roman in varsta de 23 de ani nu va fi pastrat, insa, de "nerazzurri", urmand a fi cedat in luna august.Potrivit site-ului FcInterNews.it , Inter ar avea nu mai putin de 7 oferte pentru Puscas.Empoli, Torino, Fiorentina, TSKA Moscova, Hamburg, Spartak Moscova si CFR Cluj sunt formatiile care doresc sa-l transfere pe internationalul roman.9 goluri a marcat Puscas in sezonul trecut din Serie B, pentru Palermo.3 milioane de euro e cota lui Puscas, potrivit site-ului specializat in transferuri, transfermartk.com.I.G.