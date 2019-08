George Puscas, vandut de Inter in liga a doua engleza - oficial

Ziare.

com

Atacantul in varsta de 23 de ani a ajuns miercuri in Reading si, dupa ce efectuat vizita medicala, a semnat un contract valabil cinci sezoane."De azi incepe o noua provocare pentru mine! Ma bucur ca sunt aici si abia astept sa joc! Hai, Reading!", a transmis Puscas pe un site de socializare.Managerul lui Reading, Jose Gomes, se declara incantat de transferul romanului si spune ca acesta poate ajuta mult echipa pe care o conduce."George este un atacant tanar si talentat, cu un instinct natural pentru marcarea golurilor. Fara goluri nu poti castiga meciuri, iar acum avem mai multe optiuni din care putem alege pentru acea zona. Abia astept sa il prezint lotului", a spus acesta.Englezii vor achita 8 milioane de euro pentru transferul lui Puscas, alte doua milioane reprezentand bonusuri de performanta.Puscas se va lupta pentru titularizare cu Sam Baldock, cu argentinianul Lucas Boye, imprumutat in urma cu o saptamana de la Torino, cu ivorianul Yakou Meite sau cu portughezul Lucas Joao, cumparat si el de numai cateva zile de la Sheffield Wednesday.De asemenea, la Reading va fi coleg cu un alt roman, Adi Popa revenind in lotul englezilor dupa imprumutul in Bulgaria.M.D.