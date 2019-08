Inter a primit o oferta de 10 milioane de euro pentru Puscas

Ziare.

Gazzetta dello Sport anunta ca Inter a primit o oferta de 10 milioane de euro pentru atacantul roman in varsta de 23 de ani.Birmingham e echipa care il doreste pe Puscas, iar transferul e foarte aproape de a se perfecta, potrivit sursei citate.Birmingham City F.C. a fost infiintata acum 144 de ani si antrenata in prezent de Pep Clotet.Anul trecut a terminat pe locul 17 (din 24) in Championship, unde va evolua si in acest sezon.9 goluri a marcat Puscas in sezonul 2018/2019 pentru Palermo.3 milioane de euro e cota lui Puscas, conform site-ului specializat in transferuri, transfermarkt.com.I.G.