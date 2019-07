Inter si Juventus au facut spectacol in China: Puscas a marcat in poarta lui Buffon

Ziare.

Atacantul roman in varsta de 23 de ani a fost introdus pe teren in minutul 79 si a reusit sa marcheze la loviturile de departajare.Revenit la Inter dupa falimentul lui Palermo, George Puscas, care a renuntat la o saptamana de vacanta pentru a fi prezent in China alaturi de "nerazzurri", l-a invins pe marele Gianluigi Buffon cu o executie plasata.Inter a fost invinsa, insa, de marea rivala din Torino, cu 4-3 la penaltiuri, dupa ce in timpul regulamentar scorul a fost egal, 1-1.De Ligt (autogol, in minutul 10) si Cristiano Ronaldo (cu o lovitura libera deviata, in minutul 68) au marcat golurile din timpul regulamentar.La penaltiuri, pentru Inter au marcat Puscas, Joao Mario si Barella, in timp ce Ranocchia, Longo si Borja Valero au ratat. De partea cealalta, pentru Juventus au punctat Cancelo, Cristiano Ronaldo, Emre Can si Demiral, iar Rabiot si Bernardeschi au ratat.1 Handanovic; 33 D'Ambrosio, 6 De Vrij, 37 Skriniar; 87 Candreva, 5 Gagliardini, 77 Brozovic, 12 Sensi, 29 Dalbert; 44 Perisic, 70 Esposito.27 Padelli, 46 Berni, 13 Ranocchia, 15 Joao Mario, 20 Borja Valero, 21 Longo, 24 Barella, 72 Colidio, 73 Agoume, 95 Bastoni, 96 Ntube, 97 Puscas, 98 Pirola, 99 Vergani.Antonio Conte.1 Szczesny; 20 Cancelo, 4 De Ligt, 19 Bonucci, 2 De Sciglio; 25 Rabiot, 5 Pjanic, 14 Matuidi; 33 Bernardeschi, 21 Higuain, 7 C. Ronaldo.77 Buffon, 31 Pinsoglio, 34 Loria, 17 Mandzukic, 23 Emre Can, 24 Rugani, 28 Demiral, 35 Di Pardo, 36 Coccolo, 37 Beruatto, 39 Kastanos, 40 Toure, 41 Muratore, 43 Frederiksen, 44 Mavididi, 45 Matheus Pereira.Maurizio Sarri.I.G.