Presa internationala anunta ca Inter poarta negocieri avansate pentru transferul lui Puscas

Presa din Italia, dar si cea din Anglia anunta, joi, ca Inter poarta negocieri avansate pentru transferul lui Puscas.Pe urmele atacantul in varsta de 23 de ani se afla mai multe echipe din Europa, insa cea mai interesata pare a fi Birmingham City, din liga a doua engleza.10 milioane de euro ar fi suma pe care Inter o vrea in locul lui Puscas, potrivit Sky Sports News.Birmingham ar oferi, insa, numai 7 milioane de euro, astfel ca negocierile continua.9 goluri a marcat Puscas in sezonul trecut din Serie B, pentru Palermo.3 milioane de euro e cota lui Puscas, potrivit site-ului specializat in transferuri, transfermartk.com.I.G.