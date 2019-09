George Puscas, comparat de Gary Lineker cu un atacant legendar

Ziare.

Prestatia varfului roman in meciul cu Spania l-a facut pe fostul mare jucator britanic sa-l compare cu legendarul atacant maghiar Ferenc Puskas."Kepa a avut o interventie spectaculoasa la un sut al lui Puskas, da am scris bine Puskas, in prelungiri si Spania a castigat", a scris Gary Lineker pe Twitter.Nu mai putin de 84 de goluri in 85 de meciuri a marcat Ferenc Puskas pentru nationala Ungariei.Pentru echipele de club la care a evoluat, Kispest, Honved Budapesta si Real Madrid, Ferenc Puskas a inscris 622 de goluri in 629 de aparitii.George Puscas (23 de ani) a fost transferat anul acesta de la Inter la Reading, in schimbul a 8 milioane de euro.4 goluri in 9 prezente are George Puscas in nationala mare a Romaniei.I.G.