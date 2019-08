Antrenorul lui George Puscas de la Reading il lauda pe roman dupa cele doua goluri marcate: O finalizare individuala fantastica

Ziare.

Jose Gomes a vorbit despre primul gol marcat de Puscas in partida cu galezii de la Cardiff, un gol fabulos, dupa o cursa de peste 50 de metri, inceputa din propria sa jumatate de teren."Am sarbatorit cam mult golul lui pe marginea terenului. Cand a primit mingea, nu avea prea multe variante si i-am spus - mergi, mergi, mergi spre careu! - Si asa a facut. Odata intrat in careu, a aratat o finalizare individuala fantastica", spunea Gomes dupa partida la conferinta de presa.Romanul a fost desemnat si omul partidei in acest joc, in care a celebrat golurile cu numarul 3 si 4 pentru noua sa formatie. Primele doua goluri au fost reusite cu Wycombe in Cupa Ligii, la mijlocul acestei saptamani.8 milioane de euro a platit Reading pentru roman celor de la Inter in aceasta vara, anotimp in care Puscas a impresionat pentru Romania la Campionatul European din Italia.La Reading a fost legitimat recent si un alt roman, Adi Popa, intors acum la FCSB , din aceasta vara.Atacantul nascut la Oradea poarta la echipa in alb si albastru numarul 47.D.A.