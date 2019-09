Antrenorul lui Reading il ataca pe George Puscas si dezvaluie de ce nu l-a mai folosit ca titular in Championship

Ziare.

com

Portughezul Jose Manuel Gomes l-a utilizat pe roman doar in ultimele 25 de minute cu Boro, fara ca Puscas sa se remarce insa prea mult. Este a doua infrangere la rand pentru Reading, dupa 0-2 cu Charlton."Avem sase atacanti si este obligatia mea de a le cere maximum, tot ce au si tot ce pot oferi echipei. Ei stiu ca doar asa aleg jucatorii si intotdeauna ii folosesc pe cei cu care cred ca putem castiga un meci.Fiecare ar trebui sa inteleaga un lucru. Nimeni la acest club, fanii, jucatorii, directorii, patronii, nimeni nu vrea sa castige mai mult ca mine si nimeni nu stie mai bine decat mine starea jucatorilor si care merita sa evolueze mai mult intr-un meci", puncta antrenorul Gomes pentru portalul Get Reading , notand in mod special despre Puscas: "Nu mi-a placut ce a facut in meciul cu Charlton, nu mi-a placut cum a jucat, de aceea nu a fost titular cu Boro".Jurnalistii citati mai sus, de la Get Reading, l-au notat cu 4 pe romanul Puscas pentru cele 25 de minute jucate cu echipa in alb si rosu.8 milioane de euro a platit Reading in aceasta vara celor de la Inter pentru George Puscas, starul nationalei de tineret in aceasta vara la Europenele din Italia, cel care a adus Romaniei mari cele 3 puncte in meciul cu Malta de la Ploiesti, scor 1-0, de duminica trecuta, din preliminariile EURO 2020.In liga secunda engleza, Reading ocupa locul 17, cu 7 puncte la activ.D.A.