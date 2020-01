Cum poate Mourinho sa-i decida soarta lui... Puscas

Ziare.

Antrenorul portughez il doreste la Tottenham pe atacantul kosovar Vedat Muriqi, de la Fenerbahce.Publicatia britanica Berkshire Live scrie ca, in cazul in care Muriqi, cotat la aproximativ 23 de milioane de euro, ar ajunge la Spurs, atunci Fenerbahce va face o oferta pentru George Puscas.Gruparea turca a incercat si in trecut sa-l transfere pe Puscas, privit in prezent ca inlocuitorul ideal pentru Muriqi.Atacantul roman in varsta de 23 de ani evolueaza in prezent la Reading, unde a ajuns in vara anului trecut de la Inter, in schimbul a aproximativ 8 milioane de euro.George Puscas are 7 goluri marcate in 24 de meciuri jucate pentru Reading.I.G.