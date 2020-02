George Puscas a marcat din nou in Anglia (Video)

Ziare.

com

Atacantul roman a punctat in minutul 72 in partida din deplasare cu Sheffield Wednesday, castigata cu 3-0.Puscas a fost omul potrivit la locul potrivit si a deviat in plasa un sut din afara careului.Pentru atacantul roman acesta este al optulea gol marcat in liga a doua din Anglia.Puscas este golgheterul lui Reading in acest sezon.C.S.