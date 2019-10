George Puscas a marcat in Anglia (Video)

Ziare.

com

Atacantul roman, transferat in vara de la Inter in schimbul a aproximativ 8 milioane de euro, a punctat pe contraatac, in minutul 31, dupa o pasa a lui Ejaria.Cealalta reusita a lui Reading i-a apartinut lui Baldock, in minutul 74.De partea cealalta, pentru gazde au marcat Wells (min.29) si Hugill (min.58).George Puscas, ajuns la 3 goluri marcate pe Reading in Championship, a stat pe teren pe toata durata intalnirii.Vezi rezumatul intalnirii dintre QPR si Reading (scor 2-2):I.G.