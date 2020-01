George Puscas a revenit spectaculos la Reading si a fost decisiv pentru echipa sa in minutul 97 (Video)

Ziare.

Chiar daca nu a reusit sa inscrie, oradeanul a revenit cu succes in lotul alb-albastrilor dupa accidentarea sa la umar. El a fost pe banca la startul partidei cu Nottingham Forest, echipa la care Costel Pantilimon nu a facut deplasarea.Dupa 60 de minute, managerul lui Reading Mark Bowen a apelat la serviciile romanului si s-a aratat foarte inspirat. Varful nostru a avut imediat o ocazie de gol, la care portarul Samba a avut o mare parada pentru a pastra poarta sa intacta.Ultimele secunde ale partidei au fost unele dramatice. Nottingham a marcat in minutul 90 plus 5 de prelungire, prin Watson, dar Reading a dat lovitura practic la ultima faza.In minutul 97, Obita a trimis o minge lunga in careu, acolo unde Puscas se afla decisiv pentru a marca golul egalarii, dar mingea a fost deviata printr-un autogol de Figueiredo.Reading ramane in a doua jumatate a clasamentului dupa acest egal, 1-1, pe locul 14 cu 36 de puncte dupa 26 de etape.Revenirea lui Puscas pe teren e o veste vitala pentru Mirel Radoi , care cu siguranta se bazeaza pe fostul varf al lui Inter, in vederea barajului pentru calificarea la EURO 2020. Primul meci va fi cu Islanda pe 26 martie, in deplasare.Reading a platit 8 milioane de euro lui Inter vara trecuta pentru transferul definitiv al romanului de 23 de ani.