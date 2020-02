George Puscas, criticat dur de presa din Anglia din cauza evolutiilor sale inconstante: E nevoie sa produca asemenea meciuri des

Ziare.

Chiar daca Puscas parea sa-si fi revenit dupa ce a inscris doua etape la rand, a intervenit o accidentare la genunchi care l-a obligat sa stea pe banca la ultimul meci, cel cu Wigan, pierdut clar de Reading, scor 0-3.Un analist al fotbalului britanic, Mick Gooding de la BBC Radio Berkshire l-a analizat pe roman, scotand in evidenta inconstanta sa deja proverbiala in Anglia: "Nu l-am vazut pe Puscas la cel mai bun nivel al sau suficient de des. Puscas trebuie sa joace mai bine. In vara, clubul a platit o multime de bani pentru el. A reusit un hat-trick in 10-15 minute cu Wigan, ceea ce a fost fantastic pentru el, si am vazut acel gol incredibil marcat cu Cardiff la startul sezonului. Toti am spus - Wow, ce fotbalist avem aici! - Dar e nevoie sa produca asemenea meciuri constant", puncta reputatul ziarist britanic la radio.In cele 30 de meciuri disputate la Reading deja, din vara, romanul nascut la Oradea a marcat de 9 ori. El a fost cumparat de Inter vara trecuta pentru suma de 8 milioane de euro.Gooding concluziona, spunand ca..."toti atacantii au scaderi de forma, perioade cand nu se simt prea bine. Din pacate, nu l-am vazut pe Puscas la cel mai bun nivel al sau suficient de des. De aceea, inca exista semne de intrebare asupra lui".Urmatoarea partida a celor de la Reading e programata sambata de la ora 17 cu cei de la Barnsley.In clasament, gruparea in alb si albastru este pe locul 16, cu 42 de puncte.Citeste si:D.A.