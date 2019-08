George Puscas, desemnat omul meciului pentru Reading, in partida de duminica, a facut un gest superb la finalul jocului

Ziare.

com

Atacantul roman adus de la Inter in aceasta vara pentru 8 milioane de euro incepe sa arate ca face toti banii, cum se spune, marcand deja 4 goluri in acest debut de sezon, 2 in Cupa Ligii si 2 acum in campionat , el fiind duminica titular in premiera pe teren propriu, in Championship.Puscas a fost titular cu Cardiff si a fost inlocuit in minutul 82, avand 40 de atingeri de balon pe parcursul partidei, avand 2 goluri si 5 suturi la poarta.Dupa meci, cei de la Sky Sports i-au acordat premiul de cel mai bun jucator al partidei.Romanul insa a facut un gest superb si nu a vrut sa pastreze acest premiu pentru el personal, anuntand la microfon ca il imparte cu toata echipa, in ovatiile publicului aflat pe stadionul din Reading.Citeste si:D.A.