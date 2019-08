George Puscas, dubla minunata pentru Reading. Unul dintre goluri poate candida la "reusita anului" (Video)

What a goal. My fucking ST 🔥.

George Puscas against Cardiff #REAvCAR

pic.twitter.com/SxcJhNMlpP - Veloso 🇪🇸 (@VelosoHD) August 18, 2019

UPDATE: Partida s-a terminat 3-0, dupa ce si Swift a mai marcat un gol, in minutul 83. Meite a ratat un penalti tot pentru Reading in minutul 91. Puscas a fost inlocuit in minutul 82, fiind ovationat de fani!

Ziare.

com

Tanarul jucator roman, atacant in mare forma in aceasta vara pentru Romania la Campionatele Europene de tineret, Puscas a marcat doua goluri in partida Reading - Cardiff, scor 2-0 la pauza in runda cu numarul 3 din campionatul englez.Romanul nascut la Oradea (in varsta de 23 de ani) a marcat doua goluri, in minutele 25 si 40, unul dintre ele fiind cu siguranta fabulos, candidat posibil la "reusita anului".Vorbim despre primul gol, cel din minutul 25, venit dupa o incursiune personala fabuloasa a lui Puscas, care a plecat cu mingea din propria sa jumatate de teren:De altfel si cei de la Reading s-au grabit sa il laude pe roman: "Este un candidat la golul sezonului inca din luna august", scriau cei de la Reading pe site-ul oficial.Atacantul nationalei noastre a reusit dubla cu o reluare din fata portii, 15 minute mai tarziu.Este primul meci in campionat ca titular pentru Puscas, care in trecut a mai evoluat si pentru Inter sau Palermo.8 milioane de euro a platit Reading pentru George Puscas in aceasta vara.Iata si golul 2 marcat de roman:Romanul mai marcase alte doua goluri si in Cupa Ligii pentru Reading, un gol marcat in timpul regulamentar, altul la penaltiuri cu Wycombe, scor 1-1 si 4-2 dupa lovituri de departajare.