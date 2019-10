George Puscas, inca un meci slab in tricoul lui Reading. A primit nota 4, cea mai mica din echipa in infrangerea cu Bristol

Ziare.

Reading a bifat sambata a saptea infrangere in acest sezon de liga II, scor 0-1 in deplasarea de la Bristol City. Internationalul roman a fost de departe unul dintre cei mai slabi jucatori de pe teren.Meciul a fost rezolvat inca din minutul 12, prin golul lui Diedhiou.Reading este acum pe 21, ultimul care asigura prezenta in a doua liga engleza, cu doar opt puncte acumulate in 10 etape.In partida de la Bristol, Puscas a fost titular, dar a fost schimbat in minutul 62 cu Boye, dupa o prestatie mai mult decat cenusie.Site-ul Getreading l-a notat pe roman cu cea mai mica nota din echipa, 4, scriind despre el: "A fost inlocuit dupa doar o ora de joc, imediat dupa ce a ratat o sansa de aur din fata portii. Romanul nu a reusit sa fructifice pasa lui Ejaria".Ramane de vazut cata incredere va mai avea in el etapele urmatoare antrenorul portughez al lui Reading, Jose Gomez.Inter l-a vandut in aceasta vara pe roman in liga secunda din Anglia pentru 8 milioane de euro.D.A.