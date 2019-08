George Puscas, la primele goluri in Anglia: Romanul a fost eroul lui Reading in Cupa Ligii

Ziare.

Tanarul atacant roman a reusit sa inscrie in minutul 64 al partidei cu Wycombe, el egaland la unu dupa ce gazdele deschisesera scorul.Apoi, pentru ca tabela n-a mai fost modificata pana la final, Puscas a transformat si o lovitura de departajare, contribuind decisiv la calificarea formatiei sale in faza urmatoare.Au fost primele goluri marcate de internationalul roman pentru Reading.Puscas a ajuns la echipa din Championship in urma cu scurt timp, el fiind cumparat de la Inter Milano in schimbul a 10 milioane de euro.M.D.