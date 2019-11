George Puscas, laudat de antrenorul sau de la Reading dupa inca un meci jucat ca titular

Ziare.

Reading incepe usor-usor sa se indeparteze de zona fierbinte a retrogradarii sub comanda noului antrenor Mark Bowen. Echipa e acum pe 19 in clasament. Romanul Puscas nu a mai marcat ca runda trecuta, insa a avut cateva ocazii mari, inainte de a fi schimbat dupa 75 de minute de stat pe teren."Eu am mare incredere in el, nu-i este deloc usor. Lumea uita ca este atat de tanar si are asteptari prea mari. Eu cred ca s-a descurcat excelent, mai ales ca a venit intr-o alta tara, alt campionat . Cred ca a inteles ce vreau de la el - mingea trebuie sa se miste mai repede si jucatorii la fel. Imi place ca vad la el dispozitia de a munci, de a incerca sa fie la finalizare", a fost declaratia lui Bowen dupa meciul mai sus amintit, pentru presa britanica.Etapa trecuta, Puscas, fost jucator la Palermo, a marcat in egalul cu QPR, scor 2-2, din etapa a 13-a din Championship, acesta fiind primul sau gol dupa 12 meciuri de pauza.Romanul a fost adus in aceasta vara de Reading pentru 8 milioane de euro, transfer definitiv de la Inter, echipa care il imprumutase sezonul trecut la Palermo.La Reading a mai evoluat in trecutul foarte apropiat si un alt roman, e vorba de actualul stelist Adi Popa.D.A.