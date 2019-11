George Puscas, votat de fanii lui Reading ca o mare dezamagire a acestui sezon din Anglia

Ziare.

Fostul atacant de la Inter sau Palermo a fost declarat de fanii lui Reading al doilea cel mai dezamagitor fotbalist din lotul formatiei din Championship, dintre jucatorii adusi in aceasta vara, in acest sezon curent, chiar daca romanul a avut un start furibund, cu doua goluri in primele sale 3 partide in Anglia.Reading a ajuns pe locul 17 in Championship, iar Puscas in acest moment are in palmares 4 goluri in 16 partide jucate in acest sezon. El a strans 16 la suta din voturi in clasamentul dezamagirilor de mai sus, clasament in care pe primul loc s-a clasat portughezul Joao Virginia, portar adus imprumut de la Everton, care a aparat doar in 3 meciuri la Reading.De partea cealalta, cel mai valoros fotbalist adus in vara votat a fost Ovie Ejaria, luat imprumut de la Liverpool.Readucem aminte ca George Puscas a fost cumparat de Reading de la Inter in aceasta vara pentru 8 milioane de euro, dupa evolutiile foarte bune ale tanarului atacant la Europenele Under 21 din Italia, acolo unde Romania a ajuns pana in semifinale.Puscas a ratat un penalti in partida Romania - Norvegia, in preliminariile EURO 2020, la scorul de 0-0, meci care s-a terminat pana la urma, tot egal, 1-1.Citeste si:D.A.