Laude pentru George Puscas din partea antrenorului sau de la Reading: Trebuia sa explodeze, va fi sezonul lui

Ziare.

com

Tanarul jucator roman de 23 de ani este omul momentului in Anglia pentru Reading, echipa care a castigat sambata in deplasarea din Championship cu 3-1 la Wigan. Mark Bowen, antrenorul oaspetilor, l-a laudat pe roman dupa meci si a spus ca momentul descatusarii sale in meci a fost momentul in care a executat cu brio penaltiul de la primul gol:"Trebuia sa-i dau lui acel penalti. Avea nevoie de ceva pentru ca sezonul sa explodeze. Daca i-as fi luat aceasta sansa, am fi pierdut inca putin din jucatorul fulminant Puscas.A fost un punct de cotitura esential pentru noi si pentru el. A erupt dupa penalti si a demonstrat ca are calitate", a punctat dupa meci la conferinta de presa fostul important jucator al lui Leeds.Puscas a marcat in minutele 79, 80 si 84, primul gol fiind din penalti, la scorul de 0-1 pentru Wigan.Reading a urcat pe 18 cu 21 de puncte dupa acest succes din liga secunda engleza.Internationalul roman a marcat primul hat-trick pentru Reading, in cariera sa, el venind in Anglia in aceasta vara de la Inter, pentru 8 milioane de euro.D.A.