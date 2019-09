Mauro Icardi il implica pe George Puscas in conflictul cu Inter Milano: Atac voalat la adresa atacantului roman

Ziare.

Trecut pe lista neagra de la Inter, Icardi a trimis, prin intermediul avocatului sau, un document de 7 pagini prin care cerea sa fie reprimit in lotul echipei mari.Printre argumentele folosite, Icardi a lansat si un atac voalat la adresa lui George Puscas, despre care sustinea ca nu avea ce cauta in cantonamentul din Asia al lui Inter in locul sau."Faptul ca Puscas si Esposito au fost preferati in cantonament in locul lui Mauro Icardi arata discriminarea clubului", se arata in documentul trimis de avocatul jucatorului.In replica, agentul lui Puscas, Crescenzo Cecere, i-a transmis lui Icardi sa nu-l mai includa pe atacantul roman in conflictul sau cu Inter."Puscas era jucatorul lui Inter, a aratat devotament si calitate si a meritat din plin sa joace. Nu inteleg aceasta controversa si de ce George este mentionat intr-o poveste care nu ne priveste", a spus Cecere, citat de FCInternews.it George Puscas a fost chemat de urgenta in cantonamentul lui Inter Milano , dupa ce Palermo nu a mai avut bani pentru a plati clauza de cumparare.Atacantul roman a disputat doua meciuri amicale pentru Inter Milano , iar apoi a fost vandut in liga a doua din Anglia, la Reading.C.S.