Meci perfect facut de echipa lui George Puscas in Anglia

Reading a invins cu 3-1 in deplasare, o victorie extrem de importanta in etapa cu numarul 37 din Championship.Gazdele au condus inca din minutul 6, dar Reading nu a renuntat la lupta si a facut o repriza secunda perfecta, in care a marcat toate cele 3 goluri . Miazga a egalat in minutul 52, Meite si-a adus echipa la conducere in minutul 56, iar in minutul 87 Pele a inlaturat orice urma de emotie.George Puscas a fost titular si integralist pentru oaspeti, fara insa sa isi treaca numele pe tabela de scor. El are 9 goluri marcate in acest sezon pentru Reading si a fost inclus de Mirel Radoi pe lista preliminara a stranierilor in vederea meciului cu Islanda, un prim meci de baraj pentru calificarea la EURO 2020.Dupa acest rezultat, echipa in alb si albastru urca pe locul 13 cu 48 de puncte.Leeds e lidera ligii secunde engleze cu 71 de puncte, unul peste West Bromwich.