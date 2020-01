Meciul lui George Puscas din Anglia a fost oprit din cauza scandarilor rasiste

Ziare.

Partida dintre Milwall si Reading din runda curenta a campionatului a fost oprita in prima repriza din cauza scandarilor rasiste ale fanilor gazda, cei de la Milwall, recunoscuti din pacate pentru agresivitatea lor, fiind considerati unii dintre cei mai duri din fotbalul englez.Romanul nu a fost titular, ci a intrat in minutul 58, dar nu a reusit sa-si ajute echipa, care a pierdut dupa reluarea partidei, scor 0-2. Golurile au fost marcate de Smith si Bodvarsson in minutele 71 si 82. Ultimul poate fi un adversar al Romaniei in barajul cu Islanda de pe 26 martie, baraj pentru calificarea la EURO 2020, meci care se va disputa la Rejkjavik.Dupa aceasta partida, Reading a coborat pana pe 16 in clasamentul din Championship, cu 36 de puncte.Milwall e aproape de locurile de baraj, pe 7, cu 44 de puncte la activ, la egalitate cu Nottinhgham si Bristol.George Puscas a fost cumparat de Reading de la Inter vara trecuta pentru suma de 8 milioane de euro.